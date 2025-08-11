Le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a exprimé son opposition à l’appel à manifester lancé par les Forces Vives de Guinée. Dans une déclaration rendue publique ce week-end, cette plateforme d’opposition avait invité la population à se mobiliser à partir du 5 septembre prochain pour, selon ses termes, « barrer la route à la parjure ».

Joint par Guinée360, le porte-parole du parti dirigé par l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté a réaffirmé la position de sa formation politique. « Pour le PEDN, la meilleure chose qu’on puisse donner à la Guinée pour une sortie paisible de la transition est le dialogue et la stabilité », a réagi Mohamed Cissé, insistant sur l’importance de préserver la paix dans le pays.

Pour lui, « dans un pays comme le nôtre, la résolution par la confrontation ne profitera à personne ». Il rappelle que le PEDN a, depuis quelque temps, décidé de surseoir à toute manifestation. « Compte tenu du contexte, nous avons écarté toute option de manifestation de rue dans cette transition », a-t-il indiqué.

En cette période particulièrement sensible, Mohamed Cissé estime que les priorités devraient être ailleurs. « Les priorités, il y en a assez et nous les avons assez. Mais le socle demeure la paix dans la cité », a-t-il conclu.