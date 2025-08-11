C’est une nouvelle ère qui s’annonce au sein de l’équipe nationale guinéenne. Le technicien portugais, Paulo Duarte est officiellement nommé sélectionneur du syli national, comme annoncé ces derniers jours dans l’un de nos articles. L’annonce officielle a été faite ce lundi par la Fédération Guinéenne de Football à travers un communiqué publié sur sa page Facebook.

Après un appel à candidatures lancé le 13 juin dernier, le choix de la FGF est finalement tombé sur l’ancien sélectionneur du Togo, Paulo Duarte. “La Fédération Guinéenne de Football (FGF) a le plaisir d’annoncer la nomination de Paulo Jorge Rebelo Duarte en tant que nouveau sélectionneur de l’Equipe Nationale A de Guinée.” C’est par ces mots que l’instance faîtière a officialisé la nomination de Paulo Jorge Rebelo Duarte.

Le même communiqué indique également que le Portugais est arrivé sur le sol depuis hier dimanche et a eu une séance de travail aujourd’hui avec le Ministre des Sports, Monsieur Kéamou Bogola HABA en présence du Président de la FGF, Monsieur Sory Doumbouya et du vice-Président de la FGF, Mamadou Barry.

Par ailleurs, la FGF annonce aussi que la présentation du successeur de Michel Dussuyer est prévue pour ce mardi 12 août 2025 à travers une conférence de presse, dont le lieu et l’heure seront communiqués prochainement.