Les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de dimanche 10 à lundi 11 août 2025, sur Conakry, ont une nouvelle fois provoqué un drame. À Dabondy 1, dans la commune urbaine de Gbessia, deux personnes ont été emportées par les eaux de ruissellement au niveau du pont, aux environs de 4 heures du matin.

Selon les informations recueillies sur place, il s’agit d’un motard et d’une femme dont les identités restent pour le moment inconnues. Interrogé par notre rédaction, le président du conseil de quartier de Dabondy Écoles, Oumar Kakandé Bangoura, a donné des précisions sur les circonstances de la tragédie :

« Le drame s’est produit à 4 heures du matin. Tôt ce matin, les forces de l’ordre ont barricadé les périmètres du pont. Les recherches ont commencé à 6 heures. Le premier corps sans vie du motard a été repêché sur la plage de Gbessia Port 1. Le corps de la femme n’est toujours pas retrouvé, les recherches sont toujours en cours. »

Ce type d’incident, rappelle-t-il, se répète chaque année à cet endroit. « Le canal qui est là, c’est bouché, même chose pour le pont. Chaque année, c’est comme ça, on enregistre des cas de morts ici. Pour sauver des vies, j’interpelle l’État de prendre les dispositions pour protéger la population confrontée à ce phénomène chaque année », a-t-il précisé.

Face à l’urgence, un habitant de Dabondy s’est proposé de financer des travaux pour fermer les caniveaux dangereux. « Ce matin, un citoyen de bonne volonté est venu avec un ouvrier, avec tous les matériels nécessaires, pour fermer hermétiquement les caniveaux, dans le but de sauver des vies. Vraiment, nous lui disons merci », a conclu le responsable local.