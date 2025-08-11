Entre le 29 juillet et le 9 août, la Police nationale a arrêté 88 personnes, dont 9 femmes et une nourrice, lors d’opérations de ratissage menées dans Conakry et ses préfectures voisines. Les saisies incluent plusieurs kilos de cannabis, du crack, des armes, des munitions, du tramadol et divers accessoires liés au trafic.

Selon le bulletin hebdomadaire lu par la capitaine Rama Baldé, porte-parole de la Police nationale, plusieurs opérations de ratissage ont été conduites dans les communes de Conakry et ses environs, avec des résultats jugés significatifs.

Principales interpellations

Sonfonia, 29 juillet : 10 suspects arrêtés. Saisie : 84 boules de chanvre indien, 24 doses de “shit”, 2 paires de ciseaux, une clé de moto.

Matam, 30 juillet : 8 interpellations, dont une femme. Saisie : 1 kg de chanvre indien, 4 doses de “couche”.

Matoto, 1er août : 5 présumés consommateurs arrêtés. Saisie : 3 boules de chanvre indien, feuilles de conditionnement, 4 paires de ciseaux, une dose de substance liquide.

Kaloum, 2 août : 25 personnes interpellées, dont deux femmes. Saisie : importante quantité de cannabis, papiers Rizla, 6 paires de ciseaux, boissons frelatées.

Coyah, 4 août : 9 interpellations, dont 4 femmes et une nourrice. Saisie : 1 kg et 35 boules de chanvre indien, un paquet de Rizla, tiges de chanvre séché, une machette, 5 chargeurs AK-47 (dont 3 garnis). Une buvette servant au trafic a été détruite.

Nangon, 6 août : 14 interpellations, dont 2 femmes. Saisie : 1 sachet de “couche”, 2 doses de crack, 7 pipettes.

Dubréka, 8 août : 11 interpellations. Saisie : grande quantité de chanvre indien en vrac, caisse métallique, comprimés de tramadol.

Ratoman, 9 août : 6 interpellations. Saisie : 1 kg et plusieurs boules de cannabis, plaquettes de tramadol, paire de ciseaux, plants de chanvre indien.

Bilan global : « 88 personnes interpellées, dont 9 femmes et 1 nourrice. Saisie : 4 kg de chanvre indien, 122 boules et une quantité non chiffrée en vrac, 24 doses de “shit”, 5 doses de “couche”, 2 doses de crack, 13 paires de ciseaux, une clé de moto, une substance liquide non identifiée, 2 paquets de papier Rizla, un rouleau de bois sec de chanvre, une machette, 7 pipettes, 5 chargeurs AK-47, 23 munitions, ainsi qu’une importante quantité de tramadol et des boissons frelatées », a précisé la capitaine Rama Baldé.

Les personnes arrêtées ont été déférées devant les parquets compétents et pourraient être poursuivies pour détention, consommation et vente de substances psychotropes, conformément aux articles 812 et suivants du Code pénal.

Un réseau de faussaires démantelé

Par ailleurs, le bureau d’enquête du commissariat central de Kaporo Rails a mis fin, le 8 août à Matam, près du CADAC, aux activités d’un réseau de faussaires. Trois individus ont été interpellés en possession de cartes d’identité, permis de conduire, diplômes falsifiés, ainsi que du matériel informatique destiné à leur fabrication. « Lors de leur interpellation, une résistance violente a provoqué la destruction de biens privés. Les suspects pourraient être poursuivis pour faux, outrage à agents et destruction de biens», a indiqué la porte-parole.

La Police nationale réaffirme sa détermination à protéger la population contre les ravages de la drogue et invite les citoyens à signaler tout comportement suspect au numéro vert 117 (appel gratuit).