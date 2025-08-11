Nouvelle désillusion pour l’équipe guinéenne locale battue par l’Afrique du Sud (2-1) ce lundi 11 août 2025, au compte de sa troisième sortie au Championnat d’Afrique des Nations. Un deuxième revers de suite qui compromet les chances de qualification du Syli Local pour le tournoi suivant de cette 8ème édition. Pour ce choc électrique face aux sud-africains, le sélectionneur guinéen, Souleymane Camara a effectué quatre changements par rapport au dernier match avec les titularisations de Mohamed Lamine Soumah, Moussa Moïse Camara, Mohamed Boke Camara et Ismael Camara.

A l’image des deux sorties précédentes, les Guinéens ont eu du mal à dominer les premiers quarts d’heure du match. Les Bafana Bafana ont pris l’avantage dès la 10ème minute avec l’ouverture du score par leur capitaine, N. Maema, d’une belle frappe concluant une séquence collective.

Après cette ouverture du score, les troupes guinéennes mettent le curseur haut et multiplient les offensives. Les intentions se concrétisent à la 37e minute sur une belle combinaison. Mohamed Bangoura trouve Moussa Moise Camara qui égalise pour les siens. Ce but égalisateur du meilleur buteur de la Ligue 1 Guicopres renvoie les deux équipes à la pause avec une parité d’un but partout.

La Guinée prend la déroute en deuxième période

Au retour des vestiaires, malgré une maîtrise globale du ballon, l’équipe de Souleymane Camara se fait surprendre à la 54e minute. Les Sud-Africains profitent de lacunes de la défense adverse et punissent les Guinéens par l’intermédiaire de T. Kutumela .

Malgré les nombreuses tentatives et les changements tactiques opérés, les locaux guinéens peinent à égaliser. Score final, 2-1 pour les sud-africains qui enregistrent leur premier succès dans cette 8ème édition du Championnat d’Afrique des Nations. Les guinéens de leur côté peuvent regretter leur manque d’efficacité et de réalisme.

Dos au mur, le syli local est à la porte de l’élimination

Dans les rangs du Syli A’ c’est la désillusion et la déception. Avec 2 défaites et une victoire, Yakouba Gnagna BARRY et ses coéquipiers sont très proches de l’élimination. Actuellement 4ème du groupe C avec ses 3 points, la sélection guinéenne ne peut compter que sur les calculs pour espérer une place qualificative. La Guinée est dans l’obligation de s’imposer au dernier match des phases de groupes face à L’Algérie, finaliste de l’édition précédente.

En attendant la suite du programme dans cette poule ultra-compétitive, les fennecs algériens (4 points) occupent la première place suivis par l’Afrique du Sud (4 points) et l’Ouganda (3 points), respectivement 2ème et 3ème.