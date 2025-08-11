Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, rejette le processus de référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025 en Guinée. L’ancien Premier ministre affirme ne pas se sentir concerné par cette consultation populaire.

Invité ce lundi sur RFI, l’opposant guinéen a accusé le général Mamadi Doumbouya de confisquer le pouvoir, un processus qui, selon lui, passerait nécessairement par la tenue de ce référendum ouvrant la voie à sa candidature à la présidentielle.

“Je ne me sens pas concerné par ce référendum. Ce n’est pas une échéance importante pour moi”, a déclaré le leader de l’UFDG, affirmant fonder son espoir sur l’engagement du peuple à barrer la route à ce qu’il considère comme une “parjure”.

“Évidemment, c’est important dans la mesure où je sais que les Guinéens vont se mobiliser pour exprimer leur désaccord avec la commission du parjure et la candidature de Doumbouya”, a-t-il ajouté.

Concernant sa participation à cette mobilisation, Cellou Dalein Diallo n’envisage pas pour l’instant un retour au pays. “Nous sommes en train de voir comment on fait. Je n’exclus pas d’être devant, mais pour l’instant, je ne peux pas vous donner une date précise”, a-t-il précisé.

Cette sortie intervient alors que les Forces vives de Guinée, dont l’UFDG est membre, ont déjà annoncé un calendrier de manifestations sur l’ensemble du territoire, avec un premier rendez-vous fixé au 5 septembre 2025.