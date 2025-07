La United Bank for Africa (UBA) Guinée a organisé ce vendredi 11 juillet 2025 à Conakry un forum consacré au lancement officiel de son Programme de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) 2025, un événement majeur inscrit dans le cadre du partenariat stratégique avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Objectif : présenter aux entreprises guinéennes les solutions de financement, d’accompagnement et de développement mises à leur disposition pour favoriser leur croissance sur le marché national et continental.

L’événement a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont des membres du gouvernement, des représentants d’institutions publiques, ainsi que des chefs d’entreprise issus de secteurs variés.

Une banque engagée au cœur de l’écosystème entrepreneurial

Dans son discours d’ouverture, le Directeur général de UBA Guinée, Antoine Chérif, a salué la mobilisation des parties prenantes et rappelé l’importance stratégique des PME dans le tissu économique guinéen : « Nous sommes convaincus que les PME sont le véritable moteur de croissance économique et le principal créateur d’emplois en Guinée et sur tout le continent.

Ce forum, selon lui, marque une étape décisive dans l’engagement de UBA à fournir des produits financiers innovants et des services adaptés aux réalités des entrepreneurs locaux. Il s’inscrit aussi dans une dynamique plus large, portée par des initiatives telles que le projet Simandou Vision 2040 et le programme national de promotion du contenu local, qui visent à renforcer l’ancrage économique des acteurs nationaux dans les grandes chaînes de valeur.

Antoine Chérif a également rappelé les deux anniversaires symboliques que le groupe célèbre cette année : 75 ans d’activité sur le continent africain et 15 ans de présence en Guinée, preuve de la solidité du partenariat entre UBA et les économies africaines.

Un accompagnement multisectoriel et des produits adaptés

Mariama Savané, directrice commerciale de UBA Guinée, a détaillé les secteurs d’activités ciblés par ce programme de financement, parmi lesquels :

Agro-industrie

Automobile

Pharmaceutique et santé

Transport et logistique

Commerce et distribution

BTP & Construction

Professions libérales

Chaîne de valeur minière – Simandou 2040

« Ce programme n’est pas seulement un dispositif de financement, c’est un accompagnement global incluant le digital, le fiscal, le monétaire, et même un suivi rapproché pour permettre aux entreprises de progresser durablement sur le marché », a-t-elle expliqué.

UBA propose ainsi plusieurs produits de financement sur mesure :

AFRICAN FUND et MCIPME, deux mécanismes de soutien panafricains;

Prêt équipement/investissement : jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires moyen sur deux ans ;

Prêt à court ou moyen terme : jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires de l’année précédente ;

Ligne de découvert : jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires annuel ;

Lignes de cautions de marché (soumission, bonne exécution, etc.) ;

Ligne de financement du besoin en fonds de roulement (bons de commande, factures, effets de commerce…) ;

Lettre de crédit pour les importations et exportations.

Les critères d’éligibilité au programme sont rigoureux mais ouverts :

Être client de UBA Guinée;

Être en activité avec une formalisation juridique à jour;

Domicilier ses recettes à la banque;

Présenter des garanties suffisantes ;

Avoir une expérience confirmée dans le domaine à financer ;

Justifier d’un bon historique de respect des engagements.

À ces conditions s’ajoutent des avantages significatifs : procédures allégées, délais de traitement acceptables, garanties flexibles, et surtout un taux d’intérêt réduit pour les femmes entrepreneures, dans une logique inclusive.

Présent à la rencontre, Mamadou Baldé, président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée, a salué l’initiative de UBA tout en insistant sur la nécessité d’une collaboration avec les institutions d’encadrement du secteur privé : « Il faut d’abord travailler en amont pour identifier la fiabilité des entreprises. Plus de 75% des PME sont issues du secteur informel. La Chambre de commerce, en tant qu’interface entre l’État et le privé, doit être impliquée dès la phase de planification. »

Il appelle à une co-construction des mécanismes de sélection et de suivi, pour garantir que les véritables entrepreneurs bénéficient de ce programme.

Mamadou Saliou Diaby, secrétaire général du ministère de l’Industrie et des PME, a replacé le programme dans le cadre du Programme Socio-Économique Durable Simandou 2040, qui promeut la transformation locale et l’intégration régionale : « Le partenariat avec la ZLECAF ouvre un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs. C’est une passerelle pour nos PME, une opportunité d’accélérer notre intégration commerciale. »

Sous l’impulsion de la ministre Dr Diaka Sidibé, le ministère entend poursuivre ses efforts en faveur d’un environnement propice aux affaires, à travers la structuration des filières stratégiques, l’appui à la compétitivité et la promotion de champions nationaux.

Vers un écosystème entrepreneurial plus robuste

Le Forum du Programme de Financement des PME 2025 marque un tournant dans la stratégie d’inclusion économique de UBA Guinée. Il ne s’agit plus seulement de financer, mais de co-construire un écosystème robuste et durable, dans lequel les entreprises, l’État et les partenaires techniques conjuguent leurs efforts.

Pour souscrire au financement, les PME doivent fournir ces documents ci-après :

Demande de financement,Pièces d’identité et CV des signataires,

RCCM et agrément si nécessaire,

Présentation et historique de l’entreprise,

États financiers des trois dernières années,

Compte d’exploitation prévisionnelle,

Plan de trésorerie,

Relevés bancaires des 3 dernières années, si disponibles,

La liste des principaux clients et fournisseurs,

Tout autre document nécessaire à l’analyse du dossier de financement.

Entre inclusion financière, innovation de produits et intégration continentale, UBA Guinée se positionne en acteur de référence du développement du tissu entrepreneurial guinéen, avec une ambition claire : faire émerger des PME solides, compétitives, et prêtes à conquérir le marché africain.