La lutte contre le réchauffement climatique est l’un des projets prioritaires de l’actuel ministre de l’Agriculture et de l’Elevage.

Lors d’une plénière le lundi 7 juillet 2024, devant le Conseil national de la transition (CNT), au palais du peuple, Félix Lamah a évoqué le sujet, indiquant les facteurs qui contribuent à la dégradation des ressources essentielles à l’élevage.

Selon le ministre, il n y a pas eu suffisamment d’actions pour assurer une gestion durable, notamment en ce qui concerne le potentiel agropastoral de la Guinée.

“Le réchauffement climatique, sujet traité largement lors des Etats Généraux de l’Agriculture et de l’Elevage, accélère la dégradation des ressources essentielles à l’élevage comme la végétation fourragère et les points d’eau. Aujourd’hui, le constat est que les interventions publiques sont surtout orientées vers l’amélioration de la santé animale, via les campagnes de vaccination. Aucun système rationnel de gestion des espaces pastoraux n’a donc été mis en place durant ces dernières années pour assurer une gestion durable du potentiel agro-pastoral du pays”, avoue le ministre de l’agriculture.

Félix Lamah n’a pas manqué de l’occasion pour dévoiler les contraintes auxquelles les acteurs du monde rural sont confrontés au quotidien.

“Concernant une de nos filières les plus stratégiques en Guinée, la filière avicole, l’une des plus grandes contraintes auxquelles les aviculteurs guinéens font face au quotidien est l’approvisionnement insuffisant en aliments de volailles par manque de matières premières agricoles utilisées dans la composition de la ration, notamment le maïs (60%) et le soja (40%),. Ce déficit est compensé par les importations qui renchérissent les prix des produits de volaille (poulet, œuf) pour les consommateurs et déstabilise davantage la filière de production locale “, ajoute-t-il.

C’est dans ce contexte, précise Félix Lamah, que le PADDAMAG (projet d’appui au développement agropastoral, à la digitalisation et à l’accès aux marchés en Guinée), soumis au CNT, a été initié par son département.

Le projet qui a bénéficié du soutien des conseillers nationaux contribuera à relever les contraintes évoquées plus haut et sensibiliser davantage la population sur la portée de la protection et la préservation de l’environnement en Guinée, explique le ministre.