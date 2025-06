Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 juin 2025, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, faisant état d’un prétendu tremblement de terre de magnitude 7 survenu dans le quartier Petit Simbaya, situé dans la commune de Lambanyi, à Conakry. Des informations aussitôt démenties par le président du conseil de quartier.

Ce mercredi, une équipe de Guinée360.com s’est rendue sur les lieux pour recueillir les témoignages et faire le point sur la situation. Interrogé, le président du conseil de quartier, Souleymane Sylla, a écarté toute certitude sur la survenue d’un séisme.

“Je ne sais pas s’il y a eu un tremblement de terre dans le quartier Petit Simbaya, je ne sais pas. La première version que je peux vous donner, c’est que j’ai été informé par mon chef de secteur qu’une cour s’était effondrée la nuit d’avant-hier. Nous nous sommes rendus sur place et, effectivement, une cour est bien tombée”, a-t-il expliqué.

Il poursuit : “La deuxième version, c’est qu’il y a une zone ici où certains habitants ont affirmé avoir ressenti des secousses. Mais une fois sur place, nous n’avons constaté aucune fissure, ni sur les murs, ni sur les bâtiments. Nous avons aussi interrogé la dame qui dit s’être réveillée à cause d’un bruit, mais elle ne confirme pas qu’il s’agissait d’un tremblement de terre. Je ne peux pas l’affirmer non plus, car je ne suis pas spécialiste.”

Sur le terrain, les témoignages sont contradictoires. Certains riverains affirment avoir ressenti des secousses, tandis que d’autres assurent ne rien avoir perçu. Dans une concession visitée par notre équipe, une habitante a indiqué avoir entendu un bruit à l’intérieur de sa maison vers deux heures du matin, dans la nuit de mardi à mercredi.

Dans la rue, les versions divergent également. Un habitant nous a rapporté qu’un jeune, assis dehors à cette même heure, aurait vu les poteaux électriques trembler brièvement.

Pour l’heure, toutes nos tentatives de joindre les responsables du Centre de géophysique et de sismologie sont restées vaines. Le mystère plane donc toujours sur la réalité des faits signalés à Petit Simbaya.

Sur le site EarthquakeTrack.com, qui surveille les séismes dans le monde, aucun signalement de tremblement de terre en Guinée n’a été enregistré ces dernières 24 heures. Cela confirme les déclarations des autorités locales qui se sont exprimées à notre micro.