La Fédération guinéenne de football (Feguifoot) retient son souffle. Ce mercredi 11 juin 2025, entre 8h et 9h45 GMT, s’est tenue au siège de la Confédération africaine de Football (CAF) au Caire, l’audience en appel relative à l’affaire opposant la Guinée à la Tanzanie.

Une décision très attendue par la partie guinéenne, qui a officiellement saisi l’instance continentale pour dénoncer une irrégularité jugée grave lors d’un match crucial des éliminatoires de la CAN 2025.

En toile de fond : la rencontre disputée le 19 novembre 2024 entre les Taifa Stars de Tanzanie et le Syli National, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. La Féguifoot affirme qu’un joueur non inscrit sur la liste officielle a été aligné côté tanzanien, en violation des règlements de la CAF. Ce signalement avait été initialement fait par le capitaine du Syli National, et confirmé par le sélectionneur Michel Dussuyer.

Saisie par la Féguifoot, la CAF avait, dans un premier temps, tranché via son Jury disciplinaire (décision DC23198), mais la fédération guinéenne a décidé de faire appel, estimant que les faits présentés méritaient une réévaluation.

La délégation guinéenne, conduite par le président de la Fédération, Sory Doumbouya, a fait le déplacement au Caire pour défendre avec vigueur le dossier. À ses côtés figuraient Ibrahima Barry (Secrétaire général), Ousmane Decazi Camara (Team Manager de la sélection) ainsi que l’avocat Laurence Gauthier Bouchat. Tous ont exposé leurs arguments devant le Jury d’Appel de la CAF.

Selon le communiqué officiel de la Féguifoot, les débats se sont tenus dans un climat de rigueur juridique. La délégation guinéenne a, selon ses propres termes, “pleinement défendu les intérêts de la FGF”. Désormais, place à l’attente. La délibération du Jury d’Appel est en cours, et la décision finale pourrait avoir un impact déterminant sur la suite des qualifications.

Dans les rangs guinéens, l’attente est empreinte d’espoir, tant la reconnaissance de cette irrégularité pourrait rebattre les cartes dans un groupe où chaque point compte. La Feguifoot promet de tenir l’opinion publique informée “dans les meilleurs délais” dès que la décision sera rendue.