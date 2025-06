Le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi a annoncé un nouveau report des examens de sortie pour l’année 2025. Initialement prévus pour le mercredi 11 juin, les épreuves sont désormais fixées au mardi 17 juin 2025, et ce, sur l’ensemble du territoire national.

Cette décision, rendue publique à travers un communiqué officiel, vise à renforcer l’organisation des examens dans un esprit d’inclusivité, d’équité et de transparence. Le ministère souligne que ce décalage a été pensé pour permettre notamment aux établissements privés de parfaire leur préparation et de garantir ainsi une égalité de chances pour tous les candidats.

« Ce report permettra de consolider les dispositifs logistiques, techniques et pédagogiques nécessaires pour le bon déroulement des épreuves », assure le communiqué. Le ministère tient par ailleurs à rassurer l’ensemble des parties prenantes — candidats, chefs d’établissements publics et privés, ainsi que les encadreurs pédagogiques — quant à la mise en place de toutes les conditions requises pour une organisation fluide et rigoureuse des examens à la nouvelle date retenue.

Le ministère invite enfin les établissements à poursuivre sereinement leurs préparatifs et à rester attentifs aux prochaines communications officielles.