Comme chaque année à pareille époque, la Guinée entre en période d’examens nationaux. C’est dans une déclaration solennelle que le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, Jean Paul Cédy a officiellement lancé la session 2025 des évaluations de fin de cycle. Du 12 au 27 juin, des centaines de milliers d’élèves seront en lice pour décrocher leur ticket vers le niveau supérieur.

« Comme chaque année, nous voilà en période d’examens finaux qui marquent le passage d’un cycle scolaire à un autre. Ce sont des moments d’angoisse […] mais aussi pour les gestionnaires du système éducatif, et cela est normal ! », a introduit le ministre, avant de saluer l’implication de tous les acteurs éducatifs pour avoir permis une année scolaire « marquée par le sens élevé de responsabilité ».

Pour cette session, ce sont 566.069 élèves qui se présentent aux trois examens nationaux. Le ministre a précisé que 313.283 élèves du primaire plancheront dans 1.497 centres, 179.849 collégiens dans 648 centres, tandis que 72.937 lycéens affronteront le baccalauréat dans 260 centres. Plus de 45.000 enseignants seront mobilisés pour assurer la supervision et la correction des épreuves.

Les évaluations, a-t-il assuré, seront encadrées par les structures habilitées : « Les Directions nationales de cycle, le corps des Inspecteurs disciplinaires, la Direction générale des examens et contrôle scolaires, les Inspections régionales et les Directions préfectorales et communales de l’éducation ». Les délibérations seront confiées à des jurys « indépendants », conformément aux textes en vigueur.

Inscrite dans la dynamique de refondation prônée par les autorités, cette campagne d’examen se veut exemplaire : « Ce retour aux respects des textes fondamentaux régissant nos structures et notre administration marque la ferme volonté de refondation du gouvernement », a insisté le ministre, tout en lançant un appel : « Oui bien sûr, c’est un risque, diraient certains ! Mais, pour d’autres, il faut bien le prendre un jour, ce risque, pour avancer et construire la nouvelle Guinée que nous appelons de tous nos vœux. »

À l’attention des candidats, le ministre a tenu un discours à la fois encourageant et responsabilisant : « Saisissez cette opportunité d’une vie meilleure qui vous est offerte par la ferme volonté d’un retour au travail, à la qualité, au mérite. » Il a exhorté les élèves à rejeter toute forme de tricherie ou de paresse : « Vous devez vous impliquer en refusant, la fraude, l’insubordination, le laxisme, la fainéantise. »

En guise d’exemple à suivre, le ministre a cité les deux jeunes Guinéens : “Mohamed Traoré et Fatoumata Barry qui (ont) hissé haut la Guinée en remportant les premier et troisième prix de la Dictée PGL devant plusieurs nations. »

Pour terminer, le ministre a exprimé sa reconnaissance à l’endroit du général Mamadi Doumbouya, et du Premier ministre Bah Oury : « Je redis toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude […] pour l’accompagnement constant qu’ils apportent au système éducatif et à moi-même. »