L’Union nationale des patriotes de Guinée (UNPG) et l’Alliance pour le changement et le progrès (ACP) se sont engagés officiellement à mettre en place une nouvelle coalition politique pour faire entendre leurs voix.

L’annonce a été faite, ce samedi 11 mai 2024, au cours de l’assemblée générale du parti Alliance pour le changement et le progrès (ACP). Selon les initiateurs, cette nouvelle structure aura pour mission d’œuvrer pour la réussite de la transition.

Les responsables comptent s’opposer à une éventuelle candidature de n’importe quel membre du CNRD et des autres organes de la transition.

“Que notre frère Ben Youssouf Keita soit rassuré que la coalition que nous allons mettre en place nous sommes pour, nous allons former cette coalition , nous allons faire entendre notre voix pour que la transition se passe bien et qu’elle s’achève par des élections démocratiques , élections au cours desquelles, aucun membre du CNRD ne sera candidat comme ils se sont engagés librement et nous souhaitons qu’il soit ainsi. Cela permettra à la Guinée de se doter d’une administration nouvelle, d’une gouvernance nouvelle, d’un leadership nouveau, un leadership qui travaille avec vous les jeunes”, a déclaré François Lounceny Fall, leader du parti UNPG.

Ces deux acteurs politiques comptent élargir les discussions avec d’autres formations politiques. Toutefois, Louceny Fall se dit que cette ambition ne se réalisera pas sans le soutien de la jeunesse.

“J’invite les jeunes à se joindre à nous pour construire la Guinée et faire de ce pays une réalité”, a lancé l’ancien ministre des Affaires étrangères.