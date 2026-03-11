Le Vatican a annoncé ce mardi 10 mars 2026 que le pape Léon XIV avait accepté la démission de Mgr Emanuel Hana Shaleta, évêque de l’Éparchie catholique chaldéenne de Saint‑Pierre‑Apôtre à San Diego (Californie), à la suite de son arrestation par les autorités américaines.

Les procureurs du comté de San Diego poursuivent Mgr Shaleta pour 16 chefs d’accusation incluant détournement de fonds et blanchiment d’argent, après qu’un employé de la paroisse a signalé des irrégularités financières. L’accusation affirme qu’environ 250 000 dollars de fonds de l’église auraient été détournés en 2024.

L’archevêque a été arrêté le 5 mars à l’aéroport international de San Diego alors qu’il tentait de quitter les États‑Unis. Selon le bureau du shérif, l’interpellation s’est déroulée avant son embarquement. Son avocat a déclaré en cour que le prélat se rendait en Allemagne pour un voyage prévu de longue date.

Lors de sa première comparution, Mgr Shaleta a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. La justice va désormais poursuivre l’enquête et la procédure judiciaire. La communauté catholique chaldéenne de San Diego, qui suit une tradition liturgique orientale tout en reconnaissant l’autorité du pape, compte environ 71 000 fidèles selon des données du Saint‑Siège