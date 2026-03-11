La dissolution de 40 partis politiques par les autorités guinéennes continue de susciter des réactions sur la scène internationale. Dans un communiqué, la délégation de l’Union européenne (UE) en Guinée a exprimé sa préoccupation face à cette décision, intervenue à quelques semaines des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026.

« L’UE déplore la dissolution de 40 partis politiques avant les élections législatives et communales », indique l’organisation dans sa déclaration. Elle appelle les autorités guinéennes à garantir un processus électoral respectueux des principes démocratiques.

À l’approche de ces scrutins, l’Union européenne insiste sur la nécessité d’un processus inclusif. « L’UE appelle au respect du pluralisme politique et à la création de conditions pour des élections ouvertes, transparentes et inclusives afin de rétablir l’ordre constitutionnel », souligne-t-elle.

Parmi les 40 formations politiques dissoutes figurent notamment plusieurs partis majeurs de la scène politique guinéenne, dont le RPG Arc-en-ciel, l’UFDG et l’UFR.