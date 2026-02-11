Depuis l’investiture du président Mamadi Doumbouya, intervenue au lendemain de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Guinée multiplie les contacts avec ses partenaires internationaux. Dans ce cadre, le Premier ministre Amadou Oury Bah a reçu, ce mardi 10 février 2026, l’ambassadeur de France en Guinée, Luc Briard, accompagné du directeur pays de l’Agence française de développement (AFD), Antoine Cœur-Bizote.

Selon la Primature, les échanges ont porté sur le renforcement et la diversification du partenariat stratégique entre Conakry et Paris, notamment dans les secteurs prioritaires du développement économique, de l’agriculture, de l’éducation, des infrastructures et des transports urbains. « Une attention particulière a été accordée au projet de centrale solaire 2026-2027, en alignement avec la vision structurante du programme Simandou 2040, pilier de la transformation économique nationale », rapporte le service de communication de la Primature.

À l’issue de la rencontre, la partie française a également annoncé la venue à Conakry, en mars 2026, d’une cinquantaine de délégations d’investisseurs français « traduisant l’intérêt croissant du secteur privé pour les opportunités qu’offre la dynamique de réformes engagée par le gouvernement ».

Le Premier ministre a, pour sa part, salué la qualité de la coopération bilatérale et réaffirmé la volonté du gouvernement de consolider un partenariat mutuellement bénéfique, orienté vers des résultats concrets au service des populations.