En tournée dans la région forestière dans le cadre de l’immersion gouvernementale, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Yaya Kairaba Kaba, a constaté des manquements graves à la prison civile de Beyla, dont plusieurs cas de détention illégale.

Parmi les cas, une femme détenue en lieu et place de son mari, poursuivi pour escroquerie. “J’ai découvert que, concernant cette femme, c’est son mari qui est poursuivi pour des faits d’escroquerie. Son mari est chauffeur de profession. Il aurait promis à un citoyen son aide pour l’aider à se rendre en Europe, comme c’est à la mode. Par cette fausse promesse, il a porté atteinte, tout ou en partie, à la fortune de la victime, puis a disparu. Pour contraindre moralement l’homme à se présenter, on met son épouse à sa place. Ce qui est manifestement illégal et ne saurait m’échapper en tant que ministre des Droits de l’Homme. J’ai ordonné sa mise en liberté immédiate”, a expliqué le ministre Kairaba Kaba, rapporté par la RTG.

Le second cas concerne un mineur détenu pour une affaire de faux billets. “Il y a également le cas d’un mineur et de son patron. Ce mineur m’a été signalé. Quelqu’un l’a commissionné pour aller acheter je ne sais quelle marchandise au marché, en lui remettant un billet de 20 000. Le vendeur aurait dit que ce billet semblait être un faux. Voilà toute l’histoire. On l’a interpellé parce qu’on a trouvé avec lui un billet suspect. Avec son maître, qui était resté à son lieu de travail, nous sommes allés le chercher avec ses amis. Ils sont là, cela fait trois mois de détention absolument illégale. J’ai ordonné leur mise en liberté”, a souligné le ministre des Droits de l’Homme.