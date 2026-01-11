Les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la CAN2025 sont désormais connues. Après les qualifications du Maroc et du Sénégal, L’Égypte et le Nigeria ont complété le quoartor ce samedi après leur succès respectivement face à la côte d’ivoire, championne et l’Algérie.

Les rideaux des quarts de finale de la 35ème Coupe d’Afrique des Nations sont tombés ce samedi avec les qualifications des Pharaons égyptiens et des supers Eagles du Nigeria

Les éléphants tombent devant les Pharaons

Dans la dernière rencontre de ces quarts de finale, l’émotion et le suspense étaient au bout entre les ivoiriens et les égyptiens. Finalement, c’est les Pharaons qui se sont imposés (3-2). Porté par le duel Marmoush Salah, la sélection égyptienne a vite pris l’avantage avec un score de 2-1 à la pause.

A la reprise, Mohamed Salah inscrit le troisième but des siens et délivre les Pharaons. Malgré la réduction du score des ivoiriens par G. Doué, les champions en titre s’inclinent finalement 3-2.

L’Égypte retrouvera le Sénégal, en demi-finale, au Grand stade de Tanger. Les ivoiriens quant à eux quittent la compétition et voient leur rêve de garder le titre se briser.

Le Nigeria s’offre l’Algérie

Un peu plutôt dans la journée, le troisième quart de finale opposait l’Algérie au Nigeria, à Marrakech. Dans une rencontre à sens unique, les supers Eagles se sont facilement imposés 2-0. Après une première période fermée, les vices-champions en titre se sont illustrés en seconde par grâce à Victor Osimhen, buteur pour la quatrième fois. Avec une domination nette et ponctuée par plusieurs occasions, les Nigerians inscrivent le but du break à la 57eme grâce à Adams Akor.

Le Nigeria défiera le Maroc, en demi-finale, le Maroc, mercredi prochain, au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat.