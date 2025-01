L’ancien chef protocole à la présidence de la République sous le régime Alpha Condé, est décédé des suites de maladie au Maroc.

L’information a été confirmée par Alpha condé lui-même qui a réagi sur facebook. “C’est avec une profonde tristesse et une peine profonde que j’annonce le rappel à Dieu de mon fils bien-aimé Mamady Sinkoun Kaba, directeur national du protocole d’État. Que son âme repose en paix. Mes pensées à Hadja Rhokhoya, sa mère, et ses sœurs ainsi qu’à toute la famille. Mes condoléances à tous les militants et collaborateurs qui l’ont tant aimé”, a-t-il posté.