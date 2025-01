Dans une déclaration, ce samedi 11 janvier 2025, les Forum des forces Sociales de Guinée (FSG) ont alerté sur des actes de surveillance et d’intimidation ciblant leurs responsables tant aux lieux de travail qu’en domiciles.

L’organisation dirigée par Abdoul Sacko dit avoir “constaté la présence de mouvements d’individus non identifiés circulant, parfois en stationnement, à moto et à bord de véhicules, notamment aux abords des locaux servant aux réunions des Forces Sociales de Guinée. Ces agissements ne s’arrêtent pas à la simple présence autour desdits locaux. De manière plus inquiétante, Certains membres de la Coordination sont suivis même dans leurs déplacements par des individus méconnus de leurs entourages”, souligne les FSG, membres des Forces vives de Guinée qui réclament le départ de la junte du pouvoir.

“Ces comportements, selon le Forum, “s’apparentent à une surveillance systématique” et “constituent une menace pour la sécurité de nos membres et un frein à l’exercice de nos activités citoyennes et démocratiques”.

Cette alerte survient dans un contexte politique particulier marqué par des cas d’enlèvements, notamment celui des militants du FNDC, Foniké Mengué et Billo Bah, depuis le 9 juillet 2024.