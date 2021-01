La crise qui mine le mouvement syndical guinéen ces derniers temps préoccupe le Secrétaire Général de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG).

De l’avis de plusieurs observateurs, la division qui existe au sein des structures syndicales du pays empêche les leaders syndicaux de jouer pleinement leurs rôles.

S’exprimant sur ce sujet ce lundi 11 janvier 2021, dans les “Grandes Gueules”, Abdoulaye Sow a reconnu cet état de fait.

Cependant, le leader syndical accuse certains cadres du parti au pouvoir d’être à la base de cette situation.

Parmi ces cadres selon Abdoulaye Sow, figure Souleymane Dounoh Keita, membre du bureau politique du Rpg et député à l’Assemblée nationale.

«L’implication de certains cadres verreux dans le fonctionnement du mouvement syndical guinéen a beaucoup jouer sur nous. Si non, on était fort en 2007, on était fort en 2008 et on était fort même sous le régime du président Alpha Condé», explique t-il

Pour apporter des preuves de ses accusations contre ces cadres du RPG, Abdoulaye Sow donne un exemple sur le congrès tenu à Mamou dont le PV a été signé à la place d’une personne de la société civile par le gouverneur de cette région.