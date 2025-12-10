La Cour d’appel de Conakry a accueilli, ce mercredi 10 décembre 2025, un symposium organisé en hommage au magistrat David Simbiano, décédé quelques jours avant sa prise de fonction. La cérémonie, empreinte d’émotion, s’est tenue en présence du ministre de la Justice, Yaya Kaïraba Kaba, ainsi que de magistrats, avocats, proches et amis du défunt.

Dans son allocution, le ministre Yaya Kaïraba Kaba est revenu sur la brutalité de cette disparition. « La mort, crainte de tous, est encore passée à nos portes. Pour réaliser son rêve, il a pris des risques, jusqu’à être taxi-motard pour financer ses études. Ce seul rappel suffit à dire qui était David », a-t-il déclaré, visiblement ému.

Il a par la suite présenté les condoléances du gouvernement à la famille du défunt et à l’ensemble de la famille judiciaire. « Je présente mes condoléances à la famille judiciaire et à sa famille biologique, ainsi que celles du Président de la République. David, dors en paix. Que la terre de Guinée te soit légère », a-t-il conclu.

Au nom des proches, Dr Tamba a exprimé la douleur et la gratitude de la famille. « Nous sommes blessés et frustrés, mais devant la volonté de Dieu, personne n’y peut quelque chose », a-t-il déclaré, saluant la forte mobilisation autour du défunt. « Notre réconfort est grand en voyant cette assemblée et toutes ces personnalités réunies. »

Le Barreau de Guinée a également rendu hommage à celui qu’il décrit comme un symbole de la relève judiciaire. Selon son représentant, « la Guinée perd une promesse d’équité, un symbole silencieux de résilience. Aux magistrats de sa promotion, vous avez perdu un collègue mais vous avez gagné une mission : honorer sa mémoire. »

L’un des temps les plus marquants de la cérémonie a été le témoignage de René, ami intime du défunt et représentant de la 7ᵉ promotion. Il est revenu sur la dernière nuit de David, entouré de ses collègues venus massivement pour lui donner leur sang. « Un seul message a suffi pour que presque toute la promotion se retrouve à Donka », a-t-il rappelé, avant de rapporter les derniers mots de son ami. « J’ai peur… Je ne comprends pas ce qui m’arrive. Remerciez la promotion pour moi. Je ne savais pas qu’on était autant réunis », a-t-il dit.

Très ému, René a poursuivi : « Cette perte nous afflige, non pas seulement parce que nous avons perdu un être cher, mais parce que nous perdons un des nôtres, si tôt, très tôt, trop tôt David. David nous laisse orphelins avec les séquelles d’une amitié inachevée et d’une carrière brisée. Mais croyant que nous sommes, nous nous tournons vers Dieu. »

Il a ensuite adressé un message de réconfort à la famille biologique du magistrat. « À la famille de notre regretté collègue, nous ne trouvons pas les mots justes pour apaiser vos cœurs. Étant même de cette famille, tant la douleur que nous avons est grande, elle est si profonde. Aux 2 enfants de notre frère, aujourd’hui restera sans doute gravé dans votre mémoire comme un jour sombre. Sachez que nous nous tiendrons particulièrement à vos côtés, en bon père, bienveillant et protecteur, pour honorer au quotidien la mémoire de David. »

La cérémonie s’est conclue par la remise officielle de sa robe à la famille, suivie d’une prière et d’un moment de recueillement. David Simbiano laisse derrière lui deux enfants et une fiancée inconsolable. Son inhumation est prévue à Guéckédou, son village natal.

Ce symposium, marqué par une forte mobilisation et des témoignages profondément émouvants, a mis en lumière la trajectoire exemplaire d’un jeune magistrat dont la carrière prometteuse a été brusquement interrompue, mais dont la mémoire continuera d’inspirer toute une génération.