À l’issue d’une assemblée générale tenue ce mercredi 10 décembre 2025 à la Bourse du travail, l’intersyndicale SNE-FSPE a annoncé la suspension de la grève des enseignants.

Déclenché le 1er décembre, le mouvement avait entraîné l’arrêt des cours dans plusieurs établissements scolaires, suscitant la colère d’élèves du public, descendus dans la rue pour dénoncer la paralysie prolongée.

Cette suspension intervient au lendemain d’une réunion à huis clos entre le ministre de la Fonction publique, François Bourouno, les responsables de l’inter-centrale syndicale et ceux des principales structures de l’éducation (FSPE, SNE et SLECG).