La Journée internationale des droits de l’homme est célébrée ce mardi 10 décembre 2024. À cette occasion, les responsables de Democratic Solidarity Africa (DSA) ont publié une déclaration concernant la situation des droits de l’homme dans plusieurs pays africains. En ce qui concerne la Guinée, l’organisation appelle les autorités à libérer les activistes détenus en raison de leurs opinions.

Cette journée est célébrée cette année en Guinée dans un contexte particulièrement préoccupant, où plusieurs activistes et défenseurs des droits de l’homme sont en détention. Parmi eux, Oumar Sylla Foniké Mengué et Billo Bah, deux responsables du FNDC, arrêtés depuis maintenant cinq mois.

« Les membres de Democratic Solidarity Africa exhortent les autorités guinéennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour localiser et libérer Oumar Sylla et Billo Bah. Nous les appelons à défendre la liberté de la presse et à mettre fin à la répression des journalistes », peut-on lire dans la déclaration, soulignant que Foniké Mengué et Billo Bah n’ont pas eu de nouvelles de leurs familles et avocats depuis leur arrestation le 9 juillet 2024.

Alors que le monde célèbre la Journée internationale des droits de l’homme, DSA insiste sur la nécessité pour les autorités guinéennes de respecter et de défendre les droits humains en mettant fin au harcèlement, à l’intimidation et à la détention des militants, des journalistes et des leaders de l’opposition. « Nous appelons à la libération immédiate des personnes détenues pour avoir exercé leurs droits », insiste l’organisation, tout en exprimant sa solidarité avec les victimes.

Dans sa déclaration, DSA a également évoqué les cas de la Tanzanie et de la Zambie, où la situation des droits de l’homme demeure préoccupante. L’organisation appelle les dirigeants de ces deux pays à respecter l’État de droit et à se conformer aux principes et droits légaux, en accord avec les normes internationales des droits de l’homme juridiquement contraignantes.