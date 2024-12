Dans un communiqué lu sur la télévision nationale ce lundi 9 décembre 2024, le procureur général de la Cour d’appel de Conakry a annoncé des mesures visant à lutter contre l’insécurité à Conakry.

Le procureur Fallou Doumbouya dit agir en vertu des dispositions de l’article 41 du Code de procédure pénale.

Communiqué intégral :

Considérant la recrudescence de la délinquance et de la criminalité organisée, marquée par la commission de crimes et délits dans plusieurs quartiers de Grand Conakry, y compris dans les débarcadères ;

Considérant que le trafic de migrants se réalise principalement par voies maritimes à destination de pays étrangers ;

Considérant la nécessité absolue de sauvegarder la paix et la sécurité publiques, qui nécessite une réponse appropriée fondée sur la collaboration entre la population, les autorités locales, les forces de sécurité, ainsi que les parquets d’instance et les parquets généraux de la Cour d’Appel de Conakry ;

Par conséquent, nous requérons de l’ensemble des forces de police et de gendarmerie de Conakry, sous la responsabilité des commandants de la région spéciale de gendarmerie et des directeurs régionaux de la police, de procéder, conformément à la loi, aux actions suivantes :

1. Le démantèlement progressif de toutes les zones criminelles de Grand Conakry ;

2. Le contrôle et la vérification d’identité de toute personne suspecte ;

3. Le contrôle et la fouille de tout véhicule suspect ;

4. L’immobilisation systématique de tout engin roulant non immatriculé ;

5. L’interpellation et la présentation devant le parquet d’instance compétent des personnes en conflit avec la loi.

Nous demandons également à toute autorité publique à laquelle la présente réquisition serait adressée de prêter main-forte en cas de besoin.

Fait à Conakry, le 9 décembre 2024.

Le Procureur Général