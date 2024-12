Dans sa communication lors de la présentation du projet de loi de finances initiales pour l’exercice 2025, le ministre de l’Économie et des Finances a détaillé les objectifs du gouvernement concernant la mobilisation des recettes non fiscales.

Selon Mourana Soumah, le gouvernement projette de mobiliser “2 253,11 Mds, soit une hausse de 372,09 Mds (+19,78 %) par rapport à la LFR 2024”.

Cette augmentation, précise-t-il, est essentiellement portée par les recettes attendues de la vente de biens et de services ainsi que par celles générées par les revenus de la propriété, en particulier les dividendes versés par la CBG, la SOGEKA, la SOGES et la SOGUIPAMI.

Afin de renforcer davantage la collecte et l’efficacité des recettes non fiscales, le ministre a indiqué que le lancement imminent, ce mois de décembre 2024, de la solution TRESORPAY “impactera la mobilisation de ces ressources publiques en 2025. Ce système novateur vise à automatiser et sécuriser les flux financiers, réduisant ainsi considérablement les pertes liées aux transactions manuelles. En capitalisant sur cet outil, le gouvernement ambitionne non seulement d’accroître la transparence et la performance des finances publiques, mais aussi de poser les bases d’un nouveau paradigme dans la gestion des ressources de l’État”, a souligné le ministre Mourana Soumah.