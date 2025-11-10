L’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a réagi peu après sa libération, ce lundi 10 novembre 2025. Il a affirmé que “le droit a été appliqué”, saluant la décision de la justice française.

Incarcéré depuis le 21 octobre 2025 à la prison de la Santé, à Paris, à la suite de sa condamnation dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a recouvré la liberté ce lundi.

Dans un message publié sur sa page officielle, l’ancien chef de l’État a tenu à exprimer sa gratitude envers ses soutiens. “Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve”, a-t-il déclaré.

Affichant sa détermination, Nicolas Sarkozy s’est dit prêt à affronter la suite de la procédure judiciaire. “Le droit a été appliqué. Je vais maintenant préparer le procès en appel. Mon énergie n’est tendue que vers le seul but de prouver mon innocence. La vérité triomphera. C’est une évidence que la vie enseigne”, a-t-il ajouté.