Incarcéré depuis le 21 octobre 2025 à la prison de la Santé, à Paris, à la suite de sa condamnation dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle, l’ancien président français Nicolas Sarkozy pourrait prochainement être libéré.

Selon Rfi, la cour d’appel de Paris a en effet ordonné, ce lundi 10 novembre 2025, la remise en liberté de l’ancien chef de l’État.

La demande déposée par ses avocats, dans les minutes ayant suivi son incarcération à la prison de la Santé le 21 octobre, a été examinée ce lundi matin.

Âgé de 70 ans, Nicolas Sarkozy avait été condamné à cinq ans de prison ferme, assortis d’un mandat de dépôt et d’une exécution provisoire, pour association de malfaiteurs dans le cadre du procès dit « libyen ». Cette incarcération, une première dans l’histoire de la Ve République pour un ancien président, avait suscité de vifs débats au sein de la classe politique et de l’opinion publique.