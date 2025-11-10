Les discussions entre le gouvernement guinéen et l’intersyndicale de l’éducation s’ouvrent ce lundi 10 novembre 2025, sous l’égide du Conseil national du dialogue social (CNDS). Cette rencontre marque le début d’un processus de concertation destiné à désamorcer la menace de grève illimitée brandie par les principales organisations syndicales du secteur.

L’intersyndicale, composée de la Fédération syndicale des professionnels de l’éducation (FSPE), du Syndicat national de l’éducation (SNE) et du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG), a été conviée par le gouvernement à la suite d’un courrier d’invitation adressé vendredi dernier.

L’objectif affiché : trouver un terrain d’entente autour des revendications des enseignants et préserver la stabilité du système éducatif.

La séance, présidée par le président du CNDS, se tient à huis clos. Chaque structure syndicale a été invitée à désigner cinq représentants pour participer aux travaux.

Parmi les principaux points inscrits à la plateforme revendicative figurent :

La signature du statut particulier des enseignants,

La régularisation de la situation des enseignants bloqués depuis décembre 2023,

La prise en compte des enseignants non retenus au concours en pratique de classe sans statut,

La situation des contractuels de Conakry,

ainsi que les primes de préparation, de documentation, de transport et de logement.

Ces pourparlers constituent une étape cruciale dans le dialogue social en cours. Ils pourraient permettre d’éviter une interruption des cours et d’apporter des réponses concrètes aux doléances des enseignants.

Selon des informations recueillies par Guinée360, cette première séance est principalement consacrée au dépôt des listes des participants désignés par les différentes structures syndicales.

Un responsable syndical a précisé que la rencontre de ce matin sera consacrée essentiellement au dépôt des listes des participants désignés par les différentes structures avant d’ajouter que les négociations se poursuivront le mercredi, demain mardi étant déclaré férié par les autorités.