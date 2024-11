Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, est affligé par la mort de Nenen Bintou Koroum, militante engagée du parti. Il pleure la perte d’une militante “loyale et dévouée”.

“Avec le rappel à Dieu de Nenen Binta Koroun, l’UFDG perd une grande militante, et moi, une maman affectueuse et attentionnée”, a écrit le leader de l’UFDG, rappelant les engagements de la militante en faveur du parti.

“Nenen Binta Koroun est une militante loyale et dévouée, connue et respectée pour sa générosité légendaire et sa présence assidue à l’Assemblée générale hebdomadaire du Parti”, a ajouté Cellou Dalein Diallo, visiblement très attristé.

Nene Fatoumata Binta Koroun est décédée ce samedi à Conakry des suites d’une courte maladie, après avoir pris part à l’assemblée générale hebdomadaire de l’UFDG. Elle a été inhumée ce dimanche au quartier Hafia, dans la commune de Dixinn, après la prière de 14h.