Plus de 2000 personnes ont été récemment victimes d’une escroquerie montée par les plateformes Richvip et Svip. Les “escrocs” ont fait croire aux souscripteurs qu’ils travaillaient avec Orange money en se servant du logo et des codes marchands. Interrogé sur la question de savoir si ces plateformes précitées sont affiliées à Orange, le Directeur d’Orange finances mobiles, Abdoul Karim Bangoura, apporte des précisions.

Rich Vip et Svip sont des plateformes en ligne montées par un réseau d’arnaqueurs. Entre juin et aôut 2023, il ( le réseau) s’est servi de Orange money pour escroquer de l’argent à plusieurs citoyens de la Guinée. Les victimes étaient près de 2000 lorsque la situation a explosé au grand jour. Certains avaient considéré ces arnaqueurs comme partenaires d’Orange money.

Ce jeudi 9 novembre 2023 le directeur général de Orange Finances mobiles a expliqué que son entreprise n’a rien à voir avec cette situation. Il précise que ces derniers se sont servis des codes des marchands pour faire leur transaction.

«Ce qu’il faut savoir c’est que Rich Vip et Svip ne travaillent pas avec Orange money. On ne les connaît pas comme partenaires. Nous travaillons avec des marchands qui ont des codes marchands. On a découvert que certains avaient utilisé leurs codes sur les plateformes Rich Vip. Cela veut dire que c’est un réseau qui s’est formé pour prendre leurs codes marchands et mettre sur leurs plateformes, notre nom et notre logo sur leur site. Cependant, on n’était pas au courant », explique le directeur.

Ensuite dès que l’alerte a été donnée, la direction de Orange money a bloqué les codes incriminés et saisi les autorités judiciaires. En ce moment, selon le directeur général, deux individus ont été interpellés et déférés. « Dès que nous avons été informés, nous avons identifié et bloqué tous les comptes qui étaient utilisés sur ces plateformes. Nous avons porté plainte à la brigade de recherches de la gendarmerie de Kipé. Nous les avons aidés à interpeller deux personnes qui ont été en garde à vue pendant deux jours et déférés devant le parquet. Ils ont été entendus et remis à la disposition de leurs avocats. Pour le moment, nous avons bloqué tous les comptes associés à cette arnaque, nous avons saisi les autorités du pays et les enquêtes se poursuivent.»

Pour éviter d’être victimes d’arnaque sur les réseaux sociaux, Abdoul Karim Bangoura, appelle les citoyens à la prudence. «Quelqu’un qui te dit sur les réseaux sociaux qu’il peut multiplier l’argent, c’est suspect et surtout Orange money n’est qu’un moyen de paiement. Ce n’est pas nous qui mettons les gens en relation. Tu es censé savoir pourquoi tu paies de l’argent. C’est pourquoi, nous appelons à chaque fois à la vigilance. Tout ce qui est lié au cycle d’investissement ou de paiement, il faut avoir l’accord de la Banque centrale. Avant de mettre votre argent pour dire que c’est un investissement, demandez à la Banque centrale s’il connaissent tel opérateur ou tel service. C’est ce conseil que nous pouvons donner. Nous avons pris très au sérieux cette affaire et nous avons pris toutes les dispositions, l’affaire est entre les mains de la justice du pays», a rassuré le DG de Orange Finances Mobiles lors d’une conférence de presse, ce jeudi 9 novembre 2023.