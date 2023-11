Après l’évasion du capitaine Moussa Dadis Camara, les colonels Moussa Tiegboro Camara, Blaise Gomou et Claude Pivi de la maison centrale de Conakry le samedi 04 novembre 2023, les autorités ont procédé à des ratissages dans plusieurs quartiers de la capitale. Lors de ces opérations, des hommes en uniforme auraient été arrêtés et conduits à une destination inconnue.

C’est le cas de l’Adjudant-chef Moussa Cheick Soumah dit (Pablo), un Béret rouge du Bataillon autonome des troupes aéroportées (BATA).

Dans sa famille, où un de nos reporters s’est rendu ce vendredi 10 novembre 2023, c’est la désillusion totale, car ses parents n’ont aucune nouvelle de lui depuis la journée du samedi 04 novembre.

La grande sœur de Pablo indique qu’il est sorti de la maison aux environs de 13 heures après avoir fini de manger en famille. Depuis, il reste injoignable.

«Il est venu ici le samedi, je revenais à peine du marché je lui ai fais comprendre mes préoccupations sur la situation actuelle et qu’il devait rester à la maison, il m’a rassuré et m’a demandé de ne pas m’inquiéter parce qu’il n’est pas mêlé à ces événements. Entre-temps, nous avions un baptême dans le quartier, il a passé sa matinée à faire des vas-et-viens d’ici là-bas. Quand il est finalement revenu aux environs de 13 heures, le repas était prêt, il a mangé avec nous. C’est après ça qu’il est parti sur une moto en promettant de rentrer dans quelques heures».

Oumou Soumah déclare que les inquiétudes ont commencé au sein de la famille, lorsqu’elle est restée jusqu’à 19 heures sans avoir les nouvelles du jeune militaire.

«Durant toute la journée je n’ai pas eu un signe de lui, mais vers 19h, un petit est venu me trouver en me demandant si j’étais la grande sœur de Pablo qu’il a une commission à faire passer. Il m’a demandé si je n’avais pas entendu des rumeurs concernant mon petit frère, je lui ai répondu non, c’est à ce moment qu’il m’a informé que des militaires ont tiré sur Pablo au niveau de la station de Belle-Vue. Depuis cet instant, nous n’avons plus eu des nouvelles de mon frère. Jusqu’au dimanche matin son téléphone sonnait sans réponse, mais depuis lors il est injoignable».

Dans sa famille, ses parents affirment avoir fait le tour des hôpitaux et camps militaires de la ville, sans le retrouver. Et jusque-là ils disent n’avoir reçu aucune information le concernant de la part de ses responsables hiérarchiques.

«A ce jour, nous ne savons pas s’il est encore en vie ou s’il est décédé», déplore sa grande sœur.

Selon d’autres informations recueillies par la famille, Moussa Cheick Soumah aurait été attaqué par des agents des forces spéciales alors qu’il prenait du carburant à la station.

Des témoins qui se sont confiés à sa famille ont fait savoir que le militaire aurait reçu une balle au pied avant d’être battu, ligoté et conduit à une destination inconnue.

«Les personnes qui étaient présentes sur les lieux nous ont affirmé que ce sont des éléments des forces spéciales qui lui ont tiré dessus avant de l’embarquer avec eux», rapporte Oumou Soumah en larmes.

Pour rappel, Moussa Cheick Soumah est l’agent qui avait sauvé de justesse un enfant âgé de 3 ans en septembre 2018 dans un incendie provoqué par un court-circuit au quartier Yimbaya pharmacie dans la commune de Matoto. Une action qui lui avait valu le premier prix du civisme qui lui a été décerné par le Ministère de l’unité nationale et de la citoyenneté d’alors.