D’après les résultats définitifs rendus public le week-end dernier par la cour constitutionnelle, le président Alpha Condé a remporté le scrutin présidentiel du 18 octobre dernier avec 59,50% des voix.

Après sa réélection pour un troisième mandat à la tête de la Guinée, le coordinateur national de maison des associations et ONG de Guinée (MAOG), a dit à ceux qui contestent cette victoire que les élections sont déjà derrière nous.

Selon Lansana Diawara, le président Alpha Condé n’a plus de temps à perdre. Il pense que le chef de l’État doit se mettre désormais au travail pour rattraper le retard déjà enregistré dans le développement du pays.

« Ce qui est plus important sur cette phase, je pense que le président Alpha Condé doit comprendre que l’heure de rassemblement a sonné, il est important qu’il fasse appel à l’ensemble des fils et filles de ce pays pour travailler ensemble dans la paix et la cohésion sociale pour la Guinée et les guinéens, les acteurs politiques doivent comprendre que les élections sont désormais derrière nous, il est important qu’on se mette au travail, la Guinée en a vraiment besoin, il y a eu trop de perte de temps, trop de perte en vies humaines et des matériels, il est important que le chef de l’État se mette au travail », recommande l’activiste de la société civile, rappelant ainsi à ceux qui contestent les résultats définitifs publiés par la cour constitutionnelle, que l’arrêt rendu par cette institution ne peut faire l’objet d’aucune contestation.

« Les gens peuvent avoir plusieurs types de perceptions face à cette question, mais je pense que juridiquement ça n’a aucun sens », renchérit-il.

Lansana Diawara reconnaît des efforts fournis par le régime du président Alpha Condé pendant ses deux derniers mandats passés à la tête du pays.

Cependant, il estime que, la lutte contre la corruption, la promotion des droits humains, le copinage qui gangrène certains départements ministériels, sont entre autre des axes qui doivent être des priorités pour le nouveau président de la République pour les prochaines années.