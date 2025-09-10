Poursuivi pour homicide involontaire à la suite d’un accident de la route ayant coûté la vie à un vieil homme, l’artiste Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton, pourrait être fixé sur son sort ce mercredi 10 septembre 2025.

Lors des plaidoiries et réquisitions au Tribunal de Première Instance de Coyah, le ministère public a requis une peine d’un an d’emprisonnement, dont six mois assortis de sursis, ainsi qu’une interdiction de conduire pendant un an à l’encontre de l’artiste Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton. Cette sanction ne s’appliquerait qu’en cas de condamnation par le tribunal.

La partie civile, de son côté, a vivement critiqué l’attitude du chanteur après le drame. Ses avocats estiment que l’artiste n’a pas respecté la mémoire de la victime.

« Pardonner est un devoir, mais nous ne nous désistons pas. Le prévenu n’a pas respecté la mémoire de la victime après l’accident. Son arrogance, son indifférence et son orgueil l’ont caractérisé », a déclaré l’un des conseils, avant de réclamer une réparation financière de 5 milliards de francs guinéens, soit 500 millions pour chacun des dix enfants du défunt.

Le verdict, qui sera prononcé par le juge Philippe Gonga Mamy, est attendu dans les prochaines heures.