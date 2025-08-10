Lors de l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), ce samedi 9 août 2025, les femmes étaient mises à l’honneur. Dans une allocution empreinte d’émotion, Hadja Halimatou Dalein Diallo a tenu à exprimer sa gratitude et à saluer la détermination des militantes de son parti.

Rendant hommage à leur engagement sans faille, elle a déclaré : « Merci pour votre courage, votre patience et votre foi inébranlable dans notre combat politique. Vous êtes là depuis le début. Beaucoup parmi vous ont perdu des enfants, des maris, des frères, des proches injustement arrachés à la vie pour avoir simplement cru en la démocratie et en l’alternance. Et pourtant, malgré la douleur, vous êtes restés fidèles et déterminés. Vous n’avez jamais abandonné. »

Pour l’épouse de Cellou Dalein Diallo, ces femmes incarnent « la véritable force du parti ». Elle a poursuivi : « Vous êtes la fierté de notre parti. Vous êtes la preuve vivante que la justice finit toujours par triompher. Je vous ai vu marcher quand d’autres reculaient. Je vous ai entendu chanter l’espoir quand certains semaient la peur. Je vous ai vu résister, dignes, fiers, debout. » Elle les a qualifiées de « gardiennes du rêve que porte le Président Cellou Dalein Diallo».

Ce rêve, selon elle, est « celui d’une Guinée réconciliée avec elle-même. Une Guinée où chaque femme aura sa place, sa voix, sa dignité. Une Guinée où nos filles n’auront plus à choisir entre leur sécurité et leur avenir. »

Affichant son soutien inconditionnel, Hadja Halimatou a affirmé : « Je serai toujours à vos côtés, dans l’ombre et dans la lumière. Dans l’épreuve comme dans la victoire, je continuerai à vous écouter, à vous soutenir, à porter vos aspirations auprès de celui qui incarne notre espoir, le Président Cellou Dalein Diallo. »

Optimiste sur l’issue du combat politique, elle a martelé : « La victoire est proche. Oui, elle est proche. Nous avons tenu bon dans les moments les plus sombres. Nous avons résisté sans céder, sans trahir nos valeurs. Aujourd’hui, nous sommes à l’aube d’un tournant décisif. »

En guise de conclusion, elle a lancé un appel à l’unité et à la mobilisation : « Cellou Dalein Diallo président, ce n’est pas un rêve. C’est une réalité, en marche, et ce sera pour bientôt. Pour sortir la Guinée de tous les maux qui freinent son développement, pour mettre fin à l’injustice, à la misère et à la division. Pour bâtir une nation de paix, d’équité et de progrès. Mes chères sœurs, restons unis. Restons debout et avançons ensemble sans peur, sans hésitation vers la victoire.»