Un jeune apprenti chauffeur de Koundara, revenu d’un séjour à l’étranger, a monté un réseau de cyberchantage en se faisant passer pour une femme sur Facebook. Après avoir extorqué plus de 50 000 dollars à ses victimes, il a été arrêté, jugé et condamné à cinq ans de prison ferme par le tribunal de Kaloum.

En 2022, l’apprenti chauffeur MSD de la ville de Koundara en Guinée, de retour dans sa ville natale, après un long séjour dans un pays voisin de la Guinée, a décidé de se lancer dans des activités cybercriminelles pour subvenir à ses besoins. Il a créé un compte Facebook et s’est fait passer pour une femme nommée AB. Pour les besoins de la cause, il a téléchargé plusieurs photos d’une femme au physique attrayant à partir d’un compte Instagram et a envoyé des invitations à plusieurs hommes d’âge mûr qui ont répondu auxdites demandes.

C’est ainsi qu’ont débuté entre MSD agissant sous l’identité d’AB et ses victimes, des conversations intimes au cours desquelles ils ont proposé à ce dernier d’entretenir des relations charnelles par mode d’appel vidéo et ont réussi à filmer ses victimes, qu’il a ensuite fait chanter en les menaçant de payer entre 5 000 et 10 000 dollars US par mois sous peine de voir leurs nudités exposées sur les réseaux de médias sociaux.

Les victimes étant généralement des hommes respectables, elles lui versaient les sommes demandées. Les différents montants récoltés ont été utilisés par le cybercriminel pour mettre en place plusieurs projets : l’achat d’un mini-bus pour les transports publics, d’une voiture pour ses déplacements personnels et enfin la construction d’un vidéo-club et d’un bar. Ces montants sont estimés à plus de 50 000 dollars américains.

Après avoir reçu plusieurs plaintes, la cellule de lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire a entrepris sans hésiter des investigations numériques qui ont conduit à l’arrestation du suspect, qui a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés et a demandé l’indulgence des autorités chargées de l’application de la loi.

Au terme des investigations, le prévenu a été déféré au parquet de Kaloum qui a demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour les délits d’escroquerie, de chantage et d’extorsion de fonds, le tout par le biais d’un système informatique et de blanchiment de capitaux.

À ce jour, la procédure a abouti à un procès et le délinquant a été condamné à cinq ans d›emprisonnement et à une amende de 500 000 000 GNF par le tribunal pénal de Kaloum, et ses biens ont été confisqués conformément aux lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur la cybersécurité. MSD est détenu à la prison centrale de Conakry.

Source : rapport GIABA 2025