L’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg), a décidé de garder le silence face au débat lié au dialogue politique et social en Guinée.

La décision a été prise à l’unanimité lors d’une réunion extraordinaire tenue ce mercredi, 09 juin 2021 à Conakry.

Au cours de cette rencontre, il a été décidé à ce que le Parti de Cellou Dalein Diallo, s’abstienne de tout commentaire sur le sujet du dialogue politique et social tant que:

Publicité

-Les cadres de l’UFDG et l’ANAD sont maintenus en prison ;

-Les bâtiments abritants le siège et les bureaux du Parti sont fermés et occupés par les forces de défense et de sécurité ;

-Le président du Parti, son épouse et certains de ses proches seront privés arbitrairement de leurs droits et libertés de voyager, a indiqué la déclaration du Conseil Politique de l’Ufdg, ci-dessous.