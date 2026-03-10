La Direction générale des élections (DGE) intensifie les préparatifs en vue des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026. Après avoir fixé le montant de la caution ainsi que le plafond des dépenses de campagne, l’organe électoral a annoncé, ce mardi, l’ouverture du dépôt des dossiers de candidature.

Selon la DGE, cette opération se déroulera du lundi 20 au dimanche 29 mars 2026, de 9h à 18h. Pour le scrutin législatif de liste nationale à la représentation proportionnelle, les dossiers de candidature devront être déposés au siège de la Direction générale des élections, situé au quartier Cameroun, dans la commune de Dixinn à Conakry.

S’agissant du scrutin législatif majoritaire uninominal ou plurinominal, les candidatures seront reçues auprès des Directions communales des élections pour la ville de Conakry et auprès des Directions préfectorales des élections pour l’intérieur du pays.

Concernant le scrutin majoritaire uninominal réservé aux Guinéens établis à l’étranger, les candidatures pourront être déposées via une plateforme dédiée ou directement au siège de la Direction générale des élections, au quartier Cameroun, dans la commune de Dixinn.

Pour le scrutin communal de liste à la représentation proportionnelle, les dossiers devront être déposés auprès des chefs de service des élections des différentes communes, notamment dans les communes rurales et celles situées au chef-lieu des préfectures.

La Direction générale des élections invite par ailleurs les candidats et leurs mandataires « à veiller à la complétude des pièces et au respect strict des délais ».