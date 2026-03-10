En marge du sommet sur l’énergie nucléaire qui se tient ce mardi 10 mars 2026 à Paris, auquel il prend part, le président rwandais Paul Kagame a affiché les ambitions de son pays dans ce domaine à l’horizon 2050.

S’exprimant devant plus de 40 chefs d’État réunis pour cette rencontre internationale, le chef de l’État rwandais a présenté la volonté de son pays de faire de l’énergie nucléaire un pilier stratégique de son développement. « Le Rwanda veut être un pays à revenu élevé d’ici 2050. Cela nécessite une électricité abondante, et c’est pourquoi nous avons décidé de faire de l’énergie nucléaire un centre de notre stratégie », a-t-il déclaré.

Pour atteindre cet objectif, Paul Kagame a également évoqué les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un tel programme énergétique. « Il faut des institutions solides, une réglementation saine et une main-d’œuvre éduquée, et c’est la fondation que le Rwanda est en train », a-t-il expliqué.

Le président rwandais a par ailleurs réaffirmé l’engagement de son pays à s’engager pleinement dans cette voie pour soutenir son développement économique. « Le Rwanda est déterminé à faire ce qu’il faut, à alimenter notre développement avec de l’énergie nucléaire, et nous attendons avec impatience que vous fassiez partie », a indiqué le président Kagame.

Cette orientation vers l’énergie nucléaire s’inscrit dans la stratégie du Rwanda visant à renforcer durablement ses capacités de production électrique afin de soutenir la croissance économique, l’industrialisation et l’amélioration des conditions de vie des populations à l’horizon 2050.