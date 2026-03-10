Le chef de l’Etat Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs officiers généraux et officiers supérieurs au sein du ministère de la Défense nationale.

Ces nominations ont été annoncées dans un décret lu ce mardi 10 mars 2026 à la télévision nationale. Les officiers concernés sont les suivants :

Inspecteur général des Forces armées : général de brigade Séna Camara, matricule 14207-G ;

Inspecteur général adjoint des Armées : général de brigade Boubacar Barry, matricule 26708-G ;

Secrétaire général de l’État-Major général des Armées : général de brigade N’Famara Oularé, matricule 18108-G ;

Directeur des Opérations, du Plan et de l’Emploi des Forces : général de brigade Hamidou Soumah, matricule 27299-G ;

Commandant du Bataillon autonome de Boké : colonel Ibrahima Sadio Diallo, matricule 25277-G ;

Commandant du Bataillon d’infanterie de Siguiri : colonel Sandé Touré, matricule 18927-G ;

Commandant du Bataillon d’infanterie de Koundara : colonel Lanciné Keita, matricule 17572-G ;

Commandant du Bataillon d’infanterie de Beyla : colonel Isidor Kalité Camara, matricule 25108-G.