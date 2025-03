Moussa Condé, alias Tata Vieux, et la société nationale China Fisheries Corporation sont attendus ce lundi 10 mars 2025 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Tous deux doivent livrer leur part de vérité dans l’affaire de faux et usage de faux, dans laquelle d’anciens ministres, dont Ousmane Kaba et Boubacar Barry, sont accusés.

Présent à l’audience du 3 mars dernier, Ousmane Bangoura, président de la société Bankina Pêche, a déclaré être souffrant et a émis le souhait d’être représenté par son adjoint. Sur cette question, le juge Yacouba Conté a exigé une procuration en bonne et due forme.

Il faut préciser que, depuis l’ouverture de ce procès, Moussa Condé, alias Tata Vieux, n’a jamais comparu. Ses avocats ont justifié cette absence en expliquant que leur client serait malade et suivrait un traitement à l’étranger.