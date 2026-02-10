Par un décret publié ce lundi 9 février 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a fixé les attributions des 29 ministères et secrétariats généraux du gouvernement. Dans ce texte, sont notamment définies les missions du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, dont les compétences sont détaillées ci-après.

Le ministère est chargé de :

Veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires en matière judiciaire et des droits de l’homme ;

Veiller à la cohérence des textes législatifs et réglementaires à caractère général ;

Élaborer les stratégies, plans, programmes et projets en matière de justice et des droits de l’homme ;

Assurer la coordination des actions des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la justice, de l’administration pénitentiaire, de l’accès aux droits et des droits de l’homme;

Assurer le contrôle des établissements pénitentiaires et contribuer à la réinsertion sociale des détenus ;

Assurer la protection judiciaire des mineurs ;

Assurer la promotion et la protection des droits de l’homme ;

Assurer la formation et la sensibilisation des agents d’application de la loi dans le domaine des droits de l’homme et en évaluer les impacts ;

Établir et développer la coopération entre les organismes gouvernementaux internationaux ainsi que les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme ;

Veiller à l’application des accords, traités, conventions et protocoles ou de tout autre instrument juridique relatif;

Veiller à la mise en œuvre des conventions internationales ratifiées par la Guinée ;

Participer au règlement des contentieux internationaux impliquant la République de Guinée ;

Veiller à la conservation des sceaux et des armoiries de la République ;

Veiller à la tenue du casier judiciaire central ;

Veiller à la poursuite des crimes, délits et contraventions ;

Veiller à l’application des conventions et accords internationaux en matière judiciaire et pénitentiaire ;

Veiller à l’exécution des commissions rogatoires internationales ;

Veiller à la consolidation de l’État de droit et à l’exercice des libertés publiques et individuelles ;

Promouvoir le genre et l’équité dans les domaines de la justice et des droits de l’homme ;

Prendre en compte la dimension environnementale dans le domaine de la justice ;

Participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions relatives au domaine de la justice et des droits de l’homme ;

Procéder à l’étude de toutes questions relatives à l’organisation judiciaire, pénitentiaire et à la protection judiciaire de la jeunesse ;

Procéder à l’étude de toutes questions relatives aux dossiers de recours en grâce, de libération conditionnelle, de réhabilitation et de pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi ;

Procéder à l’étude de toutes questions relatives à la police judiciaire ;

Procéder à l’étude des questions relatives à l’administration et à la gestion du personnel relevant du ministère ;

Procéder au contrôle et à l’analyse des questions relatives à l’enquête de la police judiciaire ;

Élaborer le rapport périodique sur les droits de l’homme ;

Apporter l’expertise aux autres départements ministériels pour la rédaction des projets de loi et de règlement.