Un incendie s’est déclaré aux environs de 18 heures au troisième étage d’un immeuble situé sur la transversale numéro 06, dans le quartier Yattaya T6, commune de Sonfonia.

Selon les informations recueillies sur place, l’intervention des sapeurs-pompiers a été momentanément perturbée par des citoyens en colère qui ont, dans un premier temps, caillassé les équipes de secours. La situation a ensuite été maîtrisée grâce à l’intervention des forces de l’ordre, permettant aux soldats du feu de poursuivre leur mission.

À l’heure actuelle, les flammes sont presque totalement maîtrisées. Les forces de sécurité restent déployées sur les lieux afin de prévenir tout trouble à l’ordre public.