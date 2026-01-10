Joint par Guinee360, Me Abdourahamane Dabo, avocat du colonel Claude Pivi, a livré des précisions sur la situation de la dépouille de son client, décédé le 6 janvier 2025, alors que de nombreuses interrogations persistent autour de sa restitution à la famille.

Selon l’avocat, le corps du colonel Claude Pivi n’a, à ce stade, pas encore été remis aux proches. « Le corps n’est pas encore restitué », a-t-il confirmé, précisant que la procédure est toujours en cours.

Me Dabo explique que ce retard est lié aux examens médicaux ordonnés par les autorités judiciaires, notamment l’autopsie annoncée par le parquet général. « Ils sont en cours », a-t-il indiqué, en référence aux actes médico-légaux destinés à établir les causes exactes du décès.

Interrogé sur les démarches entreprises pour permettre à la famille de récupérer la dépouille, l’avocat s’est voulu clair : « C’est quand l’autopsie sera finie que la famille sera en possession de la dépouille », a-t-il assuré, tout en soulignant suivre de près l’évolution de la procédure.

En attendant les résultats de l’autopsie médico-légale ordonnée par le parquet général de Conakry, la famille du défunt demeure dans l’expectative.

Pour rappel, le colonel Claude Pivi avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l’humanité en lien avec le massacre du 28 septembre 2009.