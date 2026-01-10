La Coordination de Tournons La Page (TLP-Guinée) a vivement réagi à l’enlèvement de Néné Oussou Diallo, membre du Comité national des femmes de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Dans une déclaration rendue publique ce samedi, l’organisation a dénoncé cet acte et exigé sa libération immédiate.

Selon les informations communiquées par son parti, la militante aurait été arrêtée dans la nuit du 8 au 9 janvier 2025 à son domicile, en banlieue de Conakry, par des individus cagoulés et armés circulant à bord de quatre véhicules pick-up.

Pour TLP-Guinée, cet enlèvement constitue une atteinte « grave » aux droits humains en Guinée. « Cet enlèvement s’inscrit dans une série de disparition forcée et d’atteinte grave aux droits humains commises sous le régime militaire guinéen, notamment ceux de Oumar Sylla dit Foniké Mengué, Mamadou Billo Bah, Saadou Nimaga et Habib Marouane Camara, dont les familles sont sans nouvelles depuis plusieurs mois », indique le communiqué, avant d’exiger la libération de toutes les personnes enlevées en Guinée.

L’organisation insiste : « Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Nènè Oussou Diallo et de toutes les personnes enlevées et victimes de disparition forcée sous le régime militaire guinéen, la reddition de comptes sur les enquêtes relatives aux différents cas d’enlèvement arbitraire et de disparition forcée, la protection des droits humains, de la liberté d’expression, de réunion et de manifestation pacifique en Guinée ».

Par ailleurs, TLP-Guinée appelle la communauté internationale « à ne pas tourner le dos à la population guinéenne face à ce régime qui devient de plus en plus paranoïaque contre les voix dissidentes de la société civile et des formations politiques ».

Concernant le cas spécifique de Néné Oussou Diallo, l’ONG réclame enfin « une action ferme » en vue de sa libération, ainsi que celle de l’ensemble des personnes « enlevées » et victimes de « disparition forcée » en Guinée.