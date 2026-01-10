Lors de son intervention dans l’émission Heure du Bilan sur RTG, le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime a détaillé le concept d’économie bleue, encore peu connu du grand public, mais désormais au cœur de la stratégie de son département.

Le ministre a d’emblée reconnu le caractère novateur de cette notion dans le débat public guinéen. « J’ai parlé d’économie bleue parce que c’est nouveau et les gens se demandent c’est quoi le bleu dedans », a-t-il expliqué, insistant sur la nécessité de sensibiliser et de vulgariser cette approche de développement.

Selon lui, l’économie bleue repose sur une gestion durable des ressources aquatiques, avec une vision à long terme. « L’économie bleue c’est l’exploitation rationnelle des ressources aquatiques pour le bien-être des populations. Mais surtout pour le bien-être de la population future », a précisé le ministre, soulignant la dimension intergénérationnelle de cette politique.

Dans cette dynamique, le ministère a engagé des démarches auprès des partenaires techniques et financiers pour mobiliser des ressources conséquentes. Un vaste réseau de collaboration avec les bailleurs de fonds a été mis en place afin de consolider les bases du projet.

Le ministre a annoncé des avancées concrètes en matière de financement. « Et de nos jours, nous avons le droit de vous annoncer que nous avons conclu la mission avec la BATS, déjà une convention signée. Une unité de compte qui est presque plus d’un millier de dollars déjà financée par la BATS et qui va financer le projet de préparation de l’économie bleue », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cette étape pourrait ouvrir la voie à des financements beaucoup plus importants. « Et donc l’économie bleue, les experts qui sont venues, nous sommes allés avec une ambition de rehausser encore ce projet aux environs de 60 à 80 millions de dollars ».

Au-delà du financement, les autorités guinéennes affichent une ambition régionale claire. « Nous avons l’économie bleue que nous voulons positionner en leader en Afrique de l’Ouest parce que la Côte d’Ivoire a été la première à obtenir 24 millions. Si nous avons 60 millions, 80 millions, nous serons le leader », a affirmé le ministre, situant la Guinée dans une logique de compétitivité et de leadership sous-régional.