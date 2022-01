Non sélectionnés par Kaba DIAWARA pour la CAN 2021, François KAMANO et Mady CAMARA restent concernés par l’équipe nationale guinéenne. Sur leurs réseaux sociaux, les deux internationaux guinéens ont réaffirmé leur soutien au Syli National…

A la veille de la première sortie de la Guinée dans cette CAN 2021, contre les Flames de Malawi, les « grands » oubliés de Kaba DIAWARA que sont François KAMANO et Mady CAMARA ont tenu à apporter leur soutien à leur coéquipiers du Syli.

« Dans quelques heures vous devriez jouer votre premier match contre le Malawi. Loin des yeux mais toujours près du cœur, sachez que cette compétition, la Can, on la jouera ensemble chers coéquipiers.

Je vous souhaite le maximum de chance pour battre demain le Malawi et offrir les trois (3) points à la Guinée. Je vous soutiens moralement et physiquement, nous vous soutenons et le peuple de Guinée vous soutient. La victoire à nous, c’est la Guinée qui triomphe ! Gbingbin so 💪🏼 Victoire ♥️♥️♥️♥️ #Fk » a réagit François KAMANO sur son compte Facebook.

De même que Mady CAMARA, sur ses différents canaux de communication : « Nous sommes tous différents mais tous impliqués jusqu’aux tripes pour cette équipe que nous suivrons jusqu’au bout de la compétition. Mes prières, mon cœur et mes pensées vous accompagneront tout au long de cette CAN. Bonne chance la Mif🐘 ❤️ INSHALLAH que Dieu vous facilite la compétition 🙏🏾»

De très beaux messages qui tomberont forcément dans de bonnes oreilles…