En assemblée générale hebdomadaire ce samedi 09 janvier 2021, l’Union des Forces Républicaines (UFR) s’est prononcé sur les récentes violences inter-ethniques survenues à Macenta entre tomas et manians, qui ont fait une dizaine de morts et de nombreux dégâts matériels.

Le vice-président du parti, Bakary Goyo Zoumanigui a condamné les tueries enregistrées dans cette ville de la Guinée forestière.

« Quand on vous dit que c’est un conflit entre tomos et manians, moi je m’inscris en faux. Ces deux communautés vivent ensemble depuis des siècles. C’est au temps de la IV république qu’il y a eu cette déchirure. Ce que je peux vous dire, c’est un problème politique, ce n’est pas un problème communautaire. Vous avez vu lorsque le président de l’UFDG s’est déclaré vainqueur, un petit groupe d’individus s’est levé à Macenta, pour s’attaquer aux boutiques des commerçants. Et jusqu’à présent nous attendons que le gouvernement nous dise, qu’elle décision a été prise. On ne sait pas ce qui a motivé les gens à partir s’attaquer aux biens des paisibles citoyens, tout simplement parce que quelqu’un a dit qu’il est vainqueur.», indique l’ancien président du groupe parlementaire les républicains.

Par ailleurs, ce responsable du parti que dirige l’ancien Premier ministre Sidya Touré interpelle les autorités guinéennes à prendre leurs responsabilités pour dit-il éviter d’autres violences en région forestière.

«Comme nous avons des militants dans toutes communautés, il est de notre devoir d’œuvrer pour que ces choses cessent. Ce n’est pas nous qui avions le commandement du pays, c’est pourquoi nous interpellons les autorités, pour que des dispositions soient prises. Trop, c’est trop, Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et que les affrontements entre les communautés cessent en forêt.», a-t-il conclu.