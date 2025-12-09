La star guinéenne Djelykaba Bintou se retrouve au cœur d’un énorme buzz depuis que circulent sur les réseaux sociaux des images indécentes qui lui seraient attribuées. L’autrice du hit “La Patronne”, suivie par des milliers de fans, brise le silence et dément catégoriquement toute implication.

Dans un communiqué cash, l’artiste remet les pendules à l’heure. Elle martèle que la séquence virale est totalement inventée et appelle sa communauté à ne pas tomber dans le piège.

« Depuis quelques heures, une vidéo à caractère indécent circule sur les réseaux sociaux dans l’unique but de nuire à mon image. Je vous confirme avec la plus grande fermeté que je ne suis aucunement liée ni de près ou de loin, à ce contenu fabriqué. Il s’agit d’une tentative malveillante orchestrée par des individus dont l’intention est claire : ternir ma réputation et interrompre mon élan. »

Face à l’ampleur du buzz, Djelykaba Bintou dégaine déjà les procédures. Elle révèle que son équipe et elle cherchent à retracer l’origine de cette manipulation, bien décidée à ne laisser passer aucune attaque contre son image.

« Les démarches nécessaires sont déjà engagées pour identifier l’origine, les auteurs et les relais de cette manipulation. Aucune tentative de diffamation ou de sabotage ne sera laissée sans réponse désormais. Je demande à chacun de vous, mes fans dévoués et mon Patronnat, de faire preuve de vigilance, de prudence et de rigueur face à ce type de contenu mensonger et diffamatoire. Merci pour votre bienveillance et pour votre soutien constant. Nul ne saura effacer ce que Dieu a écrit », conclut-elle.