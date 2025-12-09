Le ministre de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Aboubacar Camara, a annoncé ce mardi 8 décembre 2025 un heureux événement : la naissance de jumeaux au sein de sa famille.

Dans un message empreint d’émotion publié sur sa page Facebook, le ministre a fait part de sa « joie immense » et de sa « profonde gratitude » après l’arrivée de ses enfants. « Par la grâce infinie du Tout-Puissant Allah, la maman et les deux bébés se portent à merveille. Alhamdoulillah », écrit-il.

Très touché, Aboubacar Camara a décrit l’arrivée des nouveau-nés comme un « cadeau précieux » venu illuminer sa vie de couple. « Ces deux trésors sont entrés dans notre vie comme une bénédiction et remplissent déjà nos cœurs d’un bonheur indescriptible. Nous avons hâte de les présenter et de partager avec vous ces instants précieux qui font la richesse d’une famille », confie-t-il.

Un moment de bonheur familial que le membre du gouvernement a souhaité partager avec l’ensemble de ses proches et collaborateurs